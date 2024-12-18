Opencart 1.5 PHP.mail, домен на CF - не отправляет на Gmail - нужна пл

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Ранее использовал на сайте Gmail, но сейчас он отправляет на все адреса, кроме Gmail.

Пробовал менять на сайте Gmail на мыло от стороннего домена (ящик нашего форума) -эта схема работает на других VPS, на движках 3.0

По этой же схеме настройки VPS и CF на этом сервере и OC 1.5 не работает.

Нужна платная помощь в настройке.

Сейчас так в СF:

A mail IP

MX domain mail.domain.com

TXT DKIM dkim._domainkey "v=DKIM1; k=rsa; xxxxxxx»

TXT _dmarc "v=DMARC1; p=none; aspf=r; sp=none"

TXT domain "v=spf1 ip4:IP a mx ~all"

на VPS:

почтовый сервер mail.domain.com

Задача не простая, специалист занимался, но не смог настроить.

OpencartPHP
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Poljot
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