Организовать SIP телефонию

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки13 просмотров

Требуется специалист способный организовать SIP телефонию (с возможностью подключения новых номеров и приема смс) для работы небольшого колл центра (2-3 пользователя).

Колл центр англо язычный. Необходимость в номерах США/Канада.

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месяц назад
team_lead_080
Никита 
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