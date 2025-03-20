Требуется перенести сайт на зарубежный VPS, установить CMS и базу данных, подключить Cloudflare для скрытия IP и включения HTTPS. Настроить Wildcard DNS и SSL для поддоменов, ограничить доступ к серверу и настроить NGINX для обработки всех поддоменов с редиректом на случайный поддомен, сохраняя индексацию основного домена.
Организовать SIP телефонию
Требуется специалист способный организовать SIP телефонию (с возможностью подключения новых номеров и приема смс) для работы небольшого колл центра (2-3 пользователя).
Колл центр англо язычный. Необходимость в номерах США/Канада.
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