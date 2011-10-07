Падает скорость на ВПН соеденениях

Есть сервер, с установленным danted и accel-pptp, на сервере поднято 30 КЛИЕНТСКИХ ВПН соединений. В процессе прохождения трафика через ВПНы на них падает скорость, даже после остановки трафика. Да и сама скорость на ВПНах в два раза ниже, чем она есть на самом деле. Это не ограничение ВПН, так как если делать тесты через этот же ВПН не с сервера, а с ОС виндоус через любой из этих ВПНов, то скорость нормальная. Сейчас нужно разобраться почему падает скорость и изначально почему она занижена.