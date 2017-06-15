Перенастроить сервер VDS с php5.4 на php7

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок175 просмотров
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Добрый день! Необходимо перенастроить сервер VDS с php5.4 на php7.

Напишите в комментариях приблизительную стоимость реализации этой задачи.

PHP
7 лет назад
Fltimur
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад