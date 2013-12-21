Перенос сайта на сервер + настройка сервера

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка82 просмотра

Нужно перенести сайт на hetzner EX40 + дальнейшее администрирование.

11 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Семен перенес сайт, настроил сервер. Все четко и быстро. Без потери рабочего времени. Работаем дальше...
Очень приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад