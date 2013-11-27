Перенос веб-сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок183 просмотра

Нужно настроить новый сервер на Линух, и перенести website который на Drupal 7 с Windows

Drupal
11 лет назад
operator33
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров