Переписать строку в .htaccess

Почистить сам сайт от вирусов, поставить систему защиты сайта... А также возможна постоянная поддержка сайта...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На фото накладываются водяные знаки при помощи команды:
RewriteRule ^(products_pictures)/(.*\.(gif|jpg|jpeg|png)) core/watermark.php?dir=$1&img_path=$2 [L] # All products_pictures в .htaccess - работает на Апаче
Нужно переписать эту строку для сервера на nginx
Оплата за результат
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