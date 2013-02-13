Переписать строку в .htaccess

$10
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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На фото накладываются водяные знаки при помощи команды:

RewriteRule ^(products_pictures)/(.*\.(gif|jpg|jpeg|png)) core/watermark.php?dir=$1&img_path=$2 [L] # All products_pictures в .htaccess - работает на Апаче

Нужно переписать эту строку для сервера на nginx

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11 лет назад
dad113
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад