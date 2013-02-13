Переписать строку в .htaccess

Приветствую! Есть задача: установить астериск на vps сервер, подключить на него сип-номер от zadarma.com, сделать переадресацию с этого номера и запись разговоров. Если есть другие способы решить задачу - с удовольствием выслушаю. Сколько это будет у вас стоить?