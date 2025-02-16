1. впс-тор-впс дабл впн через тор

2. впс-впс т.е. дабл впн

3. впс для сайта впс-тор-впс

4. впн на 1 впс



все впс предоставлю, куплю самые простые



+ в идеале если бы вы смогли подготовить контейнеры и инструкцию как их развернуть.

т.е. нужно быстроразворачиваемое решение, которое можно ставить на разные сервера

если не сможете - ок, тогда только впн.



в идеале хотел бы, установил нужную версию ос, установил докер, запустил установку контейнера, настроил домен, перезапустил - все работает.