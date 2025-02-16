Поднять 3 впн

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1. впс-тор-впс дабл впн через тор
2. впс-впс т.е. дабл впн
3. впс для сайта впс-тор-впс
4. впн на 1 впс

все впс предоставлю, куплю самые простые

+ в идеале если бы вы смогли подготовить контейнеры и инструкцию как их развернуть.
т.е. нужно быстроразворачиваемое решение, которое можно ставить на разные сервера
если не сможете - ок, тогда только впн.

в идеале хотел бы, установил нужную версию ос, установил докер, запустил установку контейнера, настроил домен, перезапустил - все работает.

CentOSDockerLinuxНастройка VPN
2 месяца назад
sergmakaron
Сергей 
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