Поднять 3 впн + контенйнеры

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Поднять 3 впн

1. впс-тор-впс + подготовить контейнеры и инструкцию как их развернуть.
грубо говоря, должно быть, установил нужную версию ос, установил докер, запустил утстановку контейнера, настроил домен, перезапустил - все работает.
2. впс-впс + подготовить контейнер и инструкцию как его развернуть.
3. впс-впс - с пробросоом (чтобы спрятать конечный сервер)+ подготовить контейнер и инструкцию как его развернуть.

т.е. нужно быстроразворачиваемое решение, которое можно ставить на разные сервера

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sergmakaron
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