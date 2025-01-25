Поднять 3 впн



1. впс-тор-впс + подготовить контейнеры и инструкцию как их развернуть.

грубо говоря, должно быть, установил нужную версию ос, установил докер, запустил утстановку контейнера, настроил домен, перезапустил - все работает.

2. впс-впс + подготовить контейнер и инструкцию как его развернуть.

3. впс-впс - с пробросоом (чтобы спрятать конечный сервер)+ подготовить контейнер и инструкцию как его развернуть.



т.е. нужно быстроразворачиваемое решение, которое можно ставить на разные сервера



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