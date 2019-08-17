Ubuntu 18. произвести базовую настройку системы. Развернуть LXC. Затем два контейнера: Первый: полноценный web сервер - Nginx + php-fpm (+все популярные библиотеки), настроенный редис для сессий и проброшенные сессии в php.ini, Sphinx. Настройка производительности ...
Поднять Proxy для Telegram
Требуется поднять proxy-сервер для Telegram на VPS (имеется).
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