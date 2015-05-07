Поднять сеть wi-fi

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок180 просмотров

Добрый день!

Есть общественное место - ресторан.

Нужно Настроить wi-fi - внутри заведения.

Перед тем как получить доступ к интернету, пользователь должен сделать check in - в соц сетях - что он был в этом заведении.

Вопрос срочный.

10 лет назад
freelance383
Тернер Сони 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров