Добрый день,

Нужно поднять VPN server на WinServer2008r2

WinServer2008r2 находится за двумя НАТ.

Сеть работает так: витая пара от провайдера с статическим IP подключена к железному роутеру. Железный роутер раздает интернет для виртуального роутера. Виртуальный роутер раздает интернет для WinServer2008r2

Виртуальный роутер и WinServer2008r2 крутятся на виртуалке ESXI 5.5

После поднятия ВПН надо настроить рабочую машину WinXP или Win7 так чтоб она подсоединялась по VPN к контролеру домена после загрузки до момента как пользователь залогинится, еслти это конечно возможно )

Жду предложения по цене.

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