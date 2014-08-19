Уважаемые системные администраторы, ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время. ...
Поднять VPN server на WinServer2008r2
Добрый день,
Нужно поднять VPN server на WinServer2008r2
WinServer2008r2 находится за двумя НАТ.
Сеть работает так: витая пара от провайдера с статическим IP подключена к железному роутеру. Железный роутер раздает интернет для виртуального роутера. Виртуальный роутер раздает интернет для WinServer2008r2
Виртуальный роутер и WinServer2008r2 крутятся на виртуалке ESXI 5.5
После поднятия ВПН надо настроить рабочую машину WinXP или Win7 так чтоб она подсоединялась по VPN к контролеру домена после загрузки до момента как пользователь залогинится, еслти это конечно возможно )
Жду предложения по цене.
Оплата на карту Приват Банк
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