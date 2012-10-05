Помощь по windows 2008 + iis +asp net

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Срочно нужен нужен специалист с большим опытом работы по настройки и оптимизации сервера ( win 2008), iis +asp net! Пишите либо сюда, либо в скайп: Alesha2001 (который из Москвы)!

ASP.NET
13 лет назад
DK9
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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