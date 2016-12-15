Помощь в настройке сервера Windows Server 2012 (R2)

Здраствуйте друзья!

до сих пор я пользовалася хостингом, но к сожалению там есть ограничение на время выполнение php скриптов и т.д. и т.п. Потому сейчас я взял сервер https://www.strato.de/server/windows-vserver/

надо его настроить так что бы до сих пор выполняемые на хостинге скрипты выполнялись на сервере.