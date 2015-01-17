Помощь в настройке удаленного подключения к базе 1С

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок199 просмотров
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"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.9.4) Система windowsXP. Интернет через Yota.

Необходимо настроить удаленный доступ к базе через интернет.

На данный момент пользуемся TeamViewer 9 - не устраивает скорость работы.

9 лет назад
nikST
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад