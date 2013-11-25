Настроить "с нуля" ded сервер, предпочтительно OS CentOS, debian LAMP nginx ispmanager apache в многопользовательском режиме backup-сервер с отправкой на amazonws
POP3+SMTP установить почту на VPS
Есть скрипт автоматической инсталляции почты на VPS :
прописываем домен, IP адрес сервера, вводим пароль и скрипт автоматически
устанавливает на удаленном VPS на Centos 6.3 все что надо для отправки и приема почты
+ список почтовых ящиков (аккаунтов)
все это работало, но сломалось, хотелось бы починить
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