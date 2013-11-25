POP3+SMTP установить почту на VPS

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Закрыт7 заявок151 просмотр

Есть скрипт автоматической инсталляции почты на VPS :

прописываем домен, IP адрес сервера, вводим пароль и скрипт автоматически

устанавливает на удаленном VPS на Centos 6.3 все что надо для отправки и приема почты

+ список почтовых ящиков (аккаунтов)

все это работало, но сломалось, хотелось бы починить

CentOSSMTP
11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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