Поправить затяг в админке

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Здравствуйте, Алексей

Необходимо поправить затяг информации от поставщиков в админке сайта. Он работает, но поставщики изменили формат выдачи.

С уважением,

Антон

4 года назад
makroseuro
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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