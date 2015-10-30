Поставить и настроить работу sendmail на сервер с ispmanager (centos)

$10
Системное администрированиеЗакрытнет заявок120 просмотров
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Поставить sendmail на сервер с ispmanager и настроить. Можно просто настроить.

CentOS
8 лет назад
martini_x83
Владимир 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад