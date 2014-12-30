Поставить на ubuntu ffmpeg

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок125 просмотров
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C поддержкой h264 и aac

Ubuntu
9 лет назад
mishaber
Михаил 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад