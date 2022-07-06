Потрібен програміст для написання форекс робота для Metatrader4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Потрібен програміст для написання форекс робота для Metatrader4. Робот повинен копіювати ордера з одного терміналу на інший. Весь процес має виглядати наступним чином: робот на головному терміналі->сервер msql->робот на всіх інших терміналах. Потрібно, щоб робот копіював ордера, видаляв іх, коли вони закриваються на основному терміналі, а також модифікував ордера відповідно до змін на основному терміналі. Сервер даємо. Ціна за проект 100$Якщо Ви можете виконати дане завдання, пишіть на телеграм

3 года назад
guest_16577139936885
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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