Проблема с LD_PRELOAD на Ubuntu 11.04 x64

Имеется 32ух битное приложение и аналогичная библиотека подгружаемая через LD_PRELOAD.

На Open SuSe проблем не возникает, в Ubuntu отказывается запускаться со следующей ошибкой.

ERROR: ld.so: object 'lib.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.

Человека который сможет помочь в сложившейся ситуации советом или делом, ждет щедрое вознаграждение.

P.S. Файлы будут высланы в ПМ.