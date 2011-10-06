Необходимо на тонком клиенте настроить работу сканера с помощью ПО Xsane Сканер HP scanerjet 7650 Терминальный сервер Windows 2008 Предоставлю все необходимые конфиги.
Проблема с LD_PRELOAD на Ubuntu 11.04 x64
Имеется 32ух битное приложение и аналогичная библиотека подгружаемая через LD_PRELOAD.
На Open SuSe проблем не возникает, в Ubuntu отказывается запускаться со следующей ошибкой.
ERROR: ld.so: object 'lib.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Человека который сможет помочь в сложившейся ситуации советом или делом, ждет щедрое вознаграждение.
P.S. Файлы будут высланы в ПМ.
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