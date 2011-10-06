Проблема с LD_PRELOAD на Ubuntu 11.04 x64

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок282 просмотра

Имеется 32ух битное приложение и аналогичная библиотека подгружаемая через LD_PRELOAD.

На Open SuSe проблем не возникает, в Ubuntu отказывается запускаться со следующей ошибкой.

ERROR: ld.so: object 'lib.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.

Человека который сможет помочь в сложившейся ситуации советом или делом, ждет щедрое вознаграждение.

P.S. Файлы будут высланы в ПМ.

Ubuntu
14 лет назад
MrHyde
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12 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
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Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
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alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад