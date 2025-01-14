Требуется настроить сервер nginx для работы с django проектом, который находится в docker. Необходимо перенести nginx за пределы docker-контейнера, чтобы он открывался при заходе на домен. Сервер управляется через Hestia cp. Укажите опыт работы с nginx и настройкой серверов.
Продление домена у российского регистратора
Задача для тех, у кого есть российская карта или карта, которая там сработает. Нужно продлить домен в зоне com у регистратора reg.ru через https://www.reg.ru/domain/service/renewal без авторизации. Я не могу, у меня европейские карты или украинские.
Цена домена 2300, это примерно 30$, посчитал с запасом, я готов заплатить 40$. Минута времени = 10$. Условие работы очень простое - домен продлен до 2026 года, это легко проверить по whois, вы получили деньги.
Продлеваете вы своими деньгами, все понимаю, но это безопасно, поскольку чтобы создать персональный проект мне нужно внести деньги и они будут заблокированы, а условия простые - моодератор не даст никого обмануть.
P.S. пожалуйста, предложения - перевести вам сначала деньги куда то, через обменник, на карту и т.д. просто не пишите, не тратьте мое и свое время, блокировка денег тут достаточная гарантия, я тут 19 лет, я не собираюсь бегать от кого то или за кем то за 40 баксов. Боитесь чего то - просто не пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование10 заявокОткрыт3 дня назад
Требуется исправить ошибку 500 в блокчейн обозревателе mempool, установленном на сервере Ubuntu 22.04. Обозреватель корректно не отображает информацию по адресу из-за отсутствия подключения к серверу electrumx. Необходимо убедиться, что mempool работает с активными iptables и без выхода в интернет.Открыт5 дней назад
Требуется специалист для миграции 10 проектов с Jira Cloud на Jira Server. Необходимо перенести все файлы, прикрепленные к проектам. Задача включает полное копирование данных и обеспечение их целостности на новом сервере.Системное администрирование1 заявкаОткрыт5 дней назад
- $1
Требуется развернуть и настроить Self-hosted TaxHacker на VPS с использованием Docker и Docker Compose. Необходим опыт работы с данными технологиями и способность обеспечить корректную работу приложения на сервере.Системное администрирование3 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется специалист по системному администрированию для переноса сайта и домена с хостинга reg.ru на good-host.net. Необходим опыт в выполнении подобных задач и знание особенностей работы с обоими хостингами.Системное администрирование11 заявокОткрыт6 дней назад
Необходимо наладить стабильное подключение к удаленному выделенному серверу, на котором возникают лаги и вылеты при запуске игры. Проблема наблюдается на трех серверах, система загружена не более чем на 50%. Рассматриваются различные методы подключения, включая rdp+, встроенный клиент Windows и anydesk. Ожидается анализ и решение возникшей проблемы.Открыт9 дней назад
- $250
Необходимо развернуть open-source платформу SteVe для подключения зарядной станции через OCPP 1.6 на VPS с Ubuntu. Задача включает установку Java, Tomcat, PostgreSQL, настройку сетевых портов и конфигурации, проверку подключения зарядной станции и обеспечение безопасности. Ожидается работающий сервер с документацией по установке.Открыт15 дней назад
- $500
Требуется опытный специалист для настройки Accel-PPP на Debian/Ubuntu. Основные задачи: настройка IPoE и PPPoE с RADIUS, оптимизация производительности, поддержка динамических интерфейсов и конфигурация DM/CoA. Необходим опыт работы с Accel-PPP, знание RADIUS и понимание протоколов. Предпочтительно знание английского или немецкого языка.Системное администрирование3 заявкиОткрыт16 дней назад
Необхідно перевірити бази даних MySQL на трьох сайтах OpenCart, розміщених на одному віртуальному сервері. Виявити причини великого навантаження на процесор для подальших дій: оптимізація чи збільшення ядер процесора.Системное администрирование5 заявокОткрыт16 дней назад