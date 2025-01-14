Задача для тех, у кого есть российская карта или карта, которая там сработает. Нужно продлить домен в зоне com у регистратора reg.ru через https://www.reg.ru/domain/service/renewal без авторизации. Я не могу, у меня европейские карты или украинские.

Цена домена 2300, это примерно 30$, посчитал с запасом, я готов заплатить 40$. Минута времени = 10$. Условие работы очень простое - домен продлен до 2026 года, это легко проверить по whois, вы получили деньги.

Продлеваете вы своими деньгами, все понимаю, но это безопасно, поскольку чтобы создать персональный проект мне нужно внести деньги и они будут заблокированы, а условия простые - моодератор не даст никого обмануть.

P.S. пожалуйста, предложения - перевести вам сначала деньги куда то, через обменник, на карту и т.д. просто не пишите, не тратьте мое и свое время, блокировка денег тут достаточная гарантия, я тут 19 лет, я не собираюсь бегать от кого то или за кем то за 40 баксов. Боитесь чего то - просто не пишите.