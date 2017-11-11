Прокси сервер для виндовс

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у меня есть лептоп с виртуальной машиной вин95

мне нужно поднять на ней бесплатный прокси который можно будет использовать из глобальной сети интернет.

важно чтобы он продолжал работать из под разных внешних провайдеров

нужно настроить и рассказать по шагам как

8 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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