Прокси сервер для виндовс

у меня есть лептоп с виртуальной машиной вин95

мне нужно поднять на ней бесплатный прокси который можно будет использовать из глобальной сети интернет.

важно чтобы он продолжал работать из под разных внешних провайдеров

нужно настроить и рассказать по шагам как