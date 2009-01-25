Проксирование данных через nginx

Cуть кратко.

Есть основной сервер. Наша задача, чтоб он доступен был через промежуточные сервера-"гейты" (VPS'ы, сервера).

Гейты эти выполняют функцию прозрачного проксирования с помощью nginx - проброс данных с/на основной сервер. При падении одного из гейтов скрипт должен в A запись домена прописывать ИП другого рабочего гейта.

значит. надо скрипты

-проверяющий доступность гейтов (VPS'ов, серверов) и меняющий А записи в зоне домена, в случае недоступности актуального.

-настраивающий гейты для проброса nginx"ом

+настроить основной рабочий сервер. factcgi + nginx, возможно отказ от апача, чтоб все стабильнее работало.

Выполнять роль NS будет наш спец сервер. На нем нужно держать зону и управляющие скрипты.

Гейтов у нас будет ~5-10 штук.

Основной рабочий сервер - мощная машина.

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***Примечания

1. Предусмотривается проброс нескольких доменов.

2. Нужно использовать Round Robin или dns_srv в ДНС.

Допустим сразу иметь в роундробине 3 гейта, остальные гейты - резервные.

Если 1 гейт упал, то заменить его на рабочий.

3. Скрипт проверки должен пинговать указанные ИП адреса и при падении или подъеме кого-то из них править ДНС (менять А записи в зоне домена). отчетность как обычно в логи.

4. На стороне гейта в крон скрипт, который автоматом будет конфиги синхронизировать, т.о. настраивать nginx для проброса -

гейт по крону будет с главного сервера брать настройки и автоматом их применять.

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Уже есть (!) готовые скрипты на shell: скрипт проверяющий доступность сервера и меняющий днс!

нужно еще написать скрипт настройки гейтов, отладить до конца работу системы и настроить основной сервер.

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* Про то, что информация DNS кешируется на стороне пользователя и обновление кеша занимает до 48 часов не нужно рассказывать - т.к. нам это не проблема, посетители практически всегда уникальные.