Прошивка DD-WRT для роутеров с OpenVPN

Представляю компанию, занимающуюся защитой информации в сети Интернет.

Требуется доработка прошивки DD-WRT для легкой настройки OpenVPN соединения.

Настройка будет осуществляться через вход в личный кабинет на сайте и скачивание соответствующих сертификатов (в текстовом виде или как сетификаты и конфиг. файлы).

DD-WRT уже по умолчанию поддерживает OpenVPN, но нужно сделать эту настройку простой в 2 клика.

Ищу опытного специалиста в этой области, готового решать сложные задачи, добиваться результатов, работать с лидерами в области безопасности и умеющего писать простой работоспособный код.

Подробную информацию о прошивке DD-WRT можно найти на их сайте:

http://dd-wrt.com

В том числе примеры настройки OpenVPN соединения с их прошивкой.

Сразу указывайте ориентировочную цену и описывайте имеющийся опыт.