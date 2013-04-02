Необходимо настроить чтобы запускались linux приложения из под FreeBSD
Прошивка DD-WRT для роутеров с OpenVPN
Представляю компанию, занимающуюся защитой информации в сети Интернет.
Требуется доработка прошивки DD-WRT для легкой настройки OpenVPN соединения.
Настройка будет осуществляться через вход в личный кабинет на сайте и скачивание соответствующих сертификатов (в текстовом виде или как сетификаты и конфиг. файлы).
DD-WRT уже по умолчанию поддерживает OpenVPN, но нужно сделать эту настройку простой в 2 клика.
Ищу опытного специалиста в этой области, готового решать сложные задачи, добиваться результатов, работать с лидерами в области безопасности и умеющего писать простой работоспособный код.
Подробную информацию о прошивке DD-WRT можно найти на их сайте:
В том числе примеры настройки OpenVPN соединения с их прошивкой.
Сразу указывайте ориентировочную цену и описывайте имеющийся опыт.
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