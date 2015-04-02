Провести полную диагностику сервера на CentOS

Есть веб-сервер на CentOS, на котором крутится ряд задач по корпоративной CRM. Вчера у этого сервера стал пропадать коннект в том числе по SSH, в какой-то момент мы его отправили в перезагрузку, после чего коннект пропал совсем. Когда до него сегодня добрались физически и выключили-включили кнопкой, он вроде работает, хотя со странностями - не удалось перезапустить сервис mariadb, например, только повторным рестартом сервера.

Хотелось бы продиагностировать, понять суть проблемы и настроить все так, чтобы максимально быть уверенным в недопущении подобного в дальнейшем.

Оплату предпочту почасовую, крайне важна Ваша репутация и рекомендации.

Планирую в дальнейшем при успехе сотрудничать и по остальным серверам.