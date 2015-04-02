Требуется настроить данную связку на VPS с Ubuntu 14.04. Postfix уже настроен, Mysql почти настроен, нужно только донастроить Dovecot, связать с Postfix и убедиться, что всё это работает - принимает и отправляет почту. ...
Провести полную диагностику сервера на CentOS
Есть веб-сервер на CentOS, на котором крутится ряд задач по корпоративной CRM. Вчера у этого сервера стал пропадать коннект в том числе по SSH, в какой-то момент мы его отправили в перезагрузку, после чего коннект пропал совсем. Когда до него сегодня добрались физически и выключили-включили кнопкой, он вроде работает, хотя со странностями - не удалось перезапустить сервис mariadb, например, только повторным рестартом сервера.
Хотелось бы продиагностировать, понять суть проблемы и настроить все так, чтобы максимально быть уверенным в недопущении подобного в дальнейшем.
Оплату предпочту почасовую, крайне важна Ваша репутация и рекомендации.
Планирую в дальнейшем при успехе сотрудничать и по остальным серверам.
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