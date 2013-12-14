Есть работающий сервер на Centos 6.4. Нужно установить и настроить на нем кеширующий DNS - сервер (например, Bind). Дам доступ по SSH, либо сделаю сам под вашим чутким руководством. Ищется специалист хорошо разбирающийся в предмете, ...
Работа на VoIP сервере.
Нужен чел, знающий астериск от А до Я для разовой рабоыт на VoIP сервере.
Есть VoIP сервер астериск. Нужно чтобы чел разработал\внедрил модуль, который бы парсил лог и считал через какое время абонент взял трубку. Желательно по гудкам.
Данные из этого лога необходимо загонять в базу mYSQL
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