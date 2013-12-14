Работа на VoIP сервере.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Нужен чел, знающий астериск от А до Я для разовой рабоыт на VoIP сервере.

Есть VoIP сервер астериск. Нужно чтобы чел разработал\внедрил модуль, который бы парсил лог и считал через какое время абонент взял трубку. Желательно по гудкам.

Данные из этого лога необходимо загонять в базу mYSQL

AsteriskMySQL
11 лет назад
Mr-PrizZz
Киря 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$250
2 дня

Заявки фрилансеров

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад