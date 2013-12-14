Работа на VoIP сервере.

Нужен чел, знающий астериск от А до Я для разовой рабоыт на VoIP сервере.

Есть VoIP сервер астериск. Нужно чтобы чел разработал\внедрил модуль, который бы парсил лог и считал через какое время абонент взял трубку. Желательно по гудкам.

Данные из этого лога необходимо загонять в базу mYSQL