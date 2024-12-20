Разобраться с IMAP на сервере

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки30 просмотров

Так уж вышло, что мы потерялись в дебрях почтовых настроек.
Нам нужно, чтобы кто-то, нашими руками помог проверить все настройки.

В идеале помочь установить roundcube

Настройка почтыУстановка скриптов
4 месяца назад
NetSkriper
Алексей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
99 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование
Виктор
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
129 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование