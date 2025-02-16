Разработать админ-панель на vue или react

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка11 просмотров

Необходимо разработать админ-панель с использованием ant design. Просьба откликаться исполнителям только с опытом и частникам. Со студямими и т.д. не готовы работать

ReactVue.js
2 месяца назад
alfateam_kz
Александр 
46 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад

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Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
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2 месяца назад