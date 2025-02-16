Требуется настройка трех VPN на VPS, включая дабл VPN через Tor и стандартные VPN. Нужно подготовить быстроразворачиваемые контейнеры с инструкцией для установки. Ожидается, что процесс включает установку OS, Docker, настройку домена и запуск контейнера. Все VPS будут предоставлены заказчиком.