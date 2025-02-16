Требуется перенести 3 домена корпоративной почты с Mail.ru на бесплатный почтовый сервер. Настроить почтовые записи (MX, SPF, DKIM, DMARC) для доменов, обеспечить стабильную работу почты. Перенос старых писем не обязателен, но приветствуется. Необходимо провести тестирование работы почты после переноса. Доступы к доменам имеются, сроки обсуждаются.
Разработать админ-панель на vue или react
Необходимо разработать админ-панель с использованием ant design. Просьба откликаться исполнителям только с опытом и частникам. Со студямими и т.д. не готовы работать
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