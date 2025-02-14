Разработка auth-сервера для War Thunder

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки23 просмотра

Задача залогиниться и создать сессию в Тундре через терминал под линукс, без игрового клиента. Цель создать и поддерживать круглосуточную работу пользовательской сессии и собирать логи сессии в бд.

Есть исходный код разраба, который держит такую сессию. Он добавил что исходник немного устарел, но любой хороший программист сможет заставить его работать снова.

https://www.unknowncheats.me/forum/3154482-post397.html
https://www.unknowncheats.me/forum/downloads.php?do=file&id=33541

Разработка бэкенда
3 месяца назад
skanavy7
Алексей 
43 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

CodeWizard_Pro
Павел 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$100
1 день
Задание не выполнил, три дня ездил по ушам и тратил мое время. Не верьте ему - это обманщик!

Заявки фрилансеров

CodeWizard_Pro
Павел 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
107 отзывов
3 месяца назад

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