Разработка auth-сервера для War Thunder

Задача залогиниться и создать сессию в Тундре через терминал под линукс, без игрового клиента. Цель создать и поддерживать круглосуточную работу пользовательской сессии и собирать логи сессии в бд.



Есть исходный код разраба, который держит такую сессию. Он добавил что исходник немного устарел, но любой хороший программист сможет заставить его работать снова.



https://www.unknowncheats.me/forum/3154482-post397.html

https://www.unknowncheats.me/forum/downloads.php?do=file&id=33541