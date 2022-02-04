Развернуть проект на сервере

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок526 просмотров
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Нужно развернуть небольшой сайт и телеграмм бота на vps сервере timeweb. Робота не срочная. Оплата договорная.

2 года назад
zxcpsy
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад