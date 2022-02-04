Развернуть проект на сервере

Приветствую! Необходимо в virtualBox установить и настроить работу wifi адаптера https://docs.alfa.com.tw/Product/AWUS1900/ драйвер RTL8814AU поддерживает kali linux версии до 2021.3 работа по teamwiever
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Нужно развернуть небольшой сайт и телеграмм бота на vps сервере timeweb. Робота не срочная. Оплата договорная.
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