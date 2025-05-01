Развернуть Self-hosted TaxHacker на VPS (цена договорная)

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт2 заявки6 просмотров

Описание:
Нужно настроить готовый Self-hosted TaxHacker (GitHub → Docker & Docker Compose) на вашем сервере:

DockerGitHub
день назад
Артём
день в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
Был
27 минут назад
день назад
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
18 отзывов
день назад