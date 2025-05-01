Требуется специалист по системному администрированию для переноса сайта и домена с хостинга reg.ru на good-host.net. Необходим опыт в выполнении подобных задач и знание особенностей работы с обоими хостингами.
Развернуть Self-hosted TaxHacker на VPS (цена договорная)
Описание:
Нужно настроить готовый Self-hosted TaxHacker (GitHub → Docker & Docker Compose) на вашем сервере:
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