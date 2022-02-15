Развертывание одинаковых изолированных процессов с разными IP

Здравствуйте, заинтересовал ваш профиль.

Нужна техническая помощь следующего плана.

Имеется довольно мощный локальный ПК (i9 11900K, 64 gb ddr4 3600, NVME 1tb). На нем средствами виртуализации (какими именно пока сами не понимаем) нужно реализовать работу 50—100 одинаковых изолированных друг от друга процессов, которые имеют разные учётные данные и должны выходить в интернет с разными IP (прокси).

Процесс имеет интерфейс командной строки, представляет из себя p2p ноду, работающую на блокчейне. Нода может работать под Linux, Windows и Android, требует наличие последней версии JRE.

Как минимум хотелось бы получить консультацию по возможным вариантам реализации такой задачи.