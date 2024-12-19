Развёртывание приложения на Heroku

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка7 просмотров

Цель проекта:

Развернуть готовое Django-приложение с использованием ML-моделей(Python) на платформе Heroku для обеспечения его работоспособности и доступности через веб-интерфейс.

Основные задачи:

  1. Анализ текущего состояния проекта:

    • Проверить корректность и совместимость файла requirements.txt с платформой Heroku.

    • Убедиться в наличии всех необходимых файлов для успешного деплоя (Procfile, runtime.txt и т.д.).

  2. Настройка окружения на Heroku:

    • Подключение проекта к Heroku через GitHub.

    • Добавление необходимых библиотек и зависимостей.

  3. Тестирование:

    • Запуск приложения на Heroku.

    • Проверка корректности обработки запросов.

    • Исправление ошибок, выявленных в процессе тестирования.

  4. Документирование процесса:

    • Обновление инструкции по развертыванию для будущего использования.

    • Предоставление детального отчета о проделанных работах.

Требования к функционалу:

  1. Доступность веб-интерфейса через URL.

  2. Обеспечение быстрого отклика системы (до 1 секунды на прогноз).

  3. Настройка логирования ошибок и активности.

  4. Подключение ML-моделей для обработки запросов.

Дополнительные условия:

  • Срок выполнения: срочно.

  • Требования к качеству:

    • Приложение должно быть развернуто и готово к эксплуатации.

    • Все инструкции должны быть изложены максимально доступно для пользователя.

Техническая информация:

  • VPS не поддерживает SSE4.1, поэтому проект переносится на Heroku.

  • Уже подключен GitHub-репозиторий с проектом.

  • В проекте используются Python, TensorFlow и другие ML-зависимости.

  • На Heroku ранее возникали ошибки из-за отсутствия необходимых библиотек.

Ожидаемые результаты:

  1. Полностью развернутое приложение на Heroku.

  2. Полный список зависимостей и настроек, необходимых для работы.

  3. Инструкция для повторного развёртывания и решения возможных ошибок.

DjangoPythonМашинное обучение
4 месяца назад
guest_1734816098940
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Осман
 
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