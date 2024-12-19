Необходим специалист для настройки игрового сервера RUST. Ищем человека с опытом работы в этой области, который сможет помочь в конфигурации и оптимизации сервера.
Развёртывание приложения на Heroku
Цель проекта:
Развернуть готовое Django-приложение с использованием ML-моделей(Python) на платформе Heroku для обеспечения его работоспособности и доступности через веб-интерфейс.
Основные задачи:
Анализ текущего состояния проекта:
Проверить корректность и совместимость файла
requirements.txtс платформой Heroku.
Убедиться в наличии всех необходимых файлов для успешного деплоя (Procfile, runtime.txt и т.д.).
Настройка окружения на Heroku:
Подключение проекта к Heroku через GitHub.
Добавление необходимых библиотек и зависимостей.
Тестирование:
Запуск приложения на Heroku.
Проверка корректности обработки запросов.
Исправление ошибок, выявленных в процессе тестирования.
Документирование процесса:
Обновление инструкции по развертыванию для будущего использования.
Предоставление детального отчета о проделанных работах.
Требования к функционалу:
Доступность веб-интерфейса через URL.
Обеспечение быстрого отклика системы (до 1 секунды на прогноз).
Настройка логирования ошибок и активности.
Подключение ML-моделей для обработки запросов.
Дополнительные условия:
Срок выполнения: срочно.
Требования к качеству:
Приложение должно быть развернуто и готово к эксплуатации.
Все инструкции должны быть изложены максимально доступно для пользователя.
Техническая информация:
VPS не поддерживает SSE4.1, поэтому проект переносится на Heroku.
Уже подключен GitHub-репозиторий с проектом.
В проекте используются Python, TensorFlow и другие ML-зависимости.
На Heroku ранее возникали ошибки из-за отсутствия необходимых библиотек.
Ожидаемые результаты:
Полностью развернутое приложение на Heroku.
Полный список зависимостей и настроек, необходимых для работы.
Инструкция для повторного развёртывания и решения возможных ошибок.
Заявки фрилансеров
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