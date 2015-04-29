Roundcube webmail настроить

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Завершен4 заявки145 просмотров

Добрый день,

Сервер CentOS 6.4 x64, PHP 5.4

Уже стоит последний дефолтный Roundcube

Надо настроить дополнительные модули https://myroundcube.com/

На сайте все доступно вроде написано ) Но не для меня )

В конечном этоге надо чтоб у меня появился модуль CARDDAV / CALDAV / JABER

Жду предложения по Цене и Срокам

CentOSPHP
10 лет назад
aaabccc
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

itjunky
Максим 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$13
1 день
Максим выполняет задачу быстро и готов разобраться даже с тем с чем не работал. Без проблем согласился работать под наблюдением в VNC. Кроме того сделал несколько сторонних задач для улучшения работы сервера. За что и был дополнительно поощрён.
Адекватно поставленная задача, моментальная оплата работы.

Заявки фрилансеров

itjunky
Максим 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад