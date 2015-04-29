Roundcube webmail настроить

Добрый день,

Сервер CentOS 6.4 x64, PHP 5.4

Уже стоит последний дефолтный Roundcube

Надо настроить дополнительные модули https://myroundcube.com/

На сайте все доступно вроде написано ) Но не для меня )

В конечном этоге надо чтоб у меня появился модуль CARDDAV / CALDAV / JABER

Жду предложения по Цене и Срокам