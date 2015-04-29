Добрый день, нужно 1 раз настроить нормально сервер, он вечно падает
Roundcube webmail настроить
Добрый день,
Сервер CentOS 6.4 x64, PHP 5.4
Уже стоит последний дефолтный Roundcube
Надо настроить дополнительные модули https://myroundcube.com/
На сайте все доступно вроде написано ) Но не для меня )
В конечном этоге надо чтоб у меня появился модуль CARDDAV / CALDAV / JABER
Жду предложения по Цене и Срокам
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