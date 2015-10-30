Сайт постоянно падает и выдаёт 502ю ошибку

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно посмотреть сервер что вызывает постоянное падение сервера. Сайт http://www.forter.com.ua/ ложится каждые 2-3 часа, помогает только перезагрузка сервера.  Есть некие запросы странные, но вроде норм, не можем определить что вызывает падение.

8 лет назад
gvc911
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад