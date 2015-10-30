Сайт постоянно падает и выдаёт 502ю ошибку

нужно настроить софт емейл-рассылки (о новостях) действующим активным клиентам, чтобы не попадало в спам. ROOT-доступ к серверу имеется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно посмотреть сервер что вызывает постоянное падение сервера. Сайт http://www.forter.com.ua/ ложится каждые 2-3 часа, помогает только перезагрузка сервера. Есть некие запросы странные, но вроде норм, не можем определить что вызывает падение.
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