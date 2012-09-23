Сделать ftp

  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок237 просмотров

В папку home пользователя примонтирован раздел. По ssh эти файлы видны, по ftp нет. Сервер Proftpd

Помогите не за спасибо.

13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров