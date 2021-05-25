Нужно сгенерировать SSL сертификат Let’s Encrypt для приложения Spring Boot работающего с WebSocket.

Spring Boot запускается на VPS из Docker контейнера в системе Ubuntu 18.04. Spring Boot не работает с .pem

файлами от Let’s Encrypt напрямую, нужно их конвертировать в PKCS12 формат (.p12). К VPS прилинкован домен,

нужно настроить сертификат для него тоже, на VPS установлена панель управления VestaCP. Все необходимые доступы (dockerhub, hosting, git,)

будут предоставлены.