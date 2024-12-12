Необходимо провести настройку правил фаервола для восстановления работы сPanel на VDS. Фрилансер должен наладить коммуникацию с поддержкой и настроить правила таким образом, чтобы все необходимые порты были открыты, а лишние закрыты. Важно исправить проблемы, возникшие после выполнения команды Iptables -F.
Системный администратор
Наша команда ищет системного администратора, который работает по деплоям, настраивает сервер, инфраструктурные задачи и безопасность.
Требования: знание Nginx, умение настройки LEMP и LAMP, работа с docker и docker compose.
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