Системный администратор

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Закрыт5 заявок20 просмотров

Наша команда ищет системного администратора, который работает по деплоям, настраивает сервер, инфраструктурные задачи и безопасность.

Требования: знание Nginx, умение настройки LEMP и LAMP, работа с docker и docker compose.

DockerNginxНастройка серверов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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