Медицинскому центру требуется системный администратор для контроля и поддержки сервера и локальной сети. Парк компьютеров - 20-22 шт. Требования: "с головой и руками", ответственность, пунктуальность. Местоположние: г. Москва, адрес http://www.1doctor.ru/index.php?ch=4 Работа не разовая !!! Занятость: 1 раз / ...