Требуется настройка VPN сервера на VPS с двумя IP: один для подключения, второй для внешнего трафика. Необходимо создать ISO образ для разворачивания на разных хостингах. Также рассматриваются предложения по улучшению безопасности сервера, возможно с ограничением подключений с определенного IP.