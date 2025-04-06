Необходимо развернуть веб-сервер на выделенном сервере с нуля. Установить Nginx, PHP и базы данных MySql, Mongo, Redis, а также настроить безопасность. Nginx должен поддерживать несколько доменов. Второй этап включает загрузку дампов файлов и баз данных для работы с программистами. Обсуждение деталей заказа в личной переписке.
Системный администратор linux или программист толковый на час
Надо помочь развернуть пару скриптов на laravele, одни работают как надо, другие не хотят подниматься, хотя механика одна и таже и отработана.
Надо разрешить ssh консоль для пользователя
и разрешить фaйловые сессии sftp для root
нало настроить redis для проекта
надо настроить laravel-echo-server и WebSockets
разобраться с open_basedir
настроить BitGo Express
+ в консоли пишет ошибки
подробности в прикрепленных документах.
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