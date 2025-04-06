Системный администратор linux или программист толковый на час

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Надо помочь развернуть пару скриптов на laravele, одни работают как надо, другие не хотят подниматься, хотя механика одна и таже и отработана.

Надо разрешить ssh консоль для пользователя

и разрешить фaйловые сессии sftp для root

нало настроить redis для проекта

надо настроить laravel-echo-server и WebSockets

разобраться с open_basedir

настроить BitGo Express

+ в консоли пишет ошибки

подробности в прикрепленных документах.

LaravelLinuxRedisНастройка серверовУстановка скриптов
22 дня назад
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