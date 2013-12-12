Системный администратор web сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок232 просмотра

В SEO студию требуется системный администратор сайтов. Оплата 10тр.

Обязанности:

Системного администрирование сайтов компании

Хранение и создание паролей сайтов клиентов

Резервное копирование сайтов клиентов перед техническими работами

Постановка задач программистам на внесение оптимизации

От соискателя:

Онлайн доступность, аккуратность и внимательность, скайп (с гарнитурой).

Пишите о себе (обязательно все вопросы):

- Имя, возраст

- Страна, город

- График работы, онлайн доступность

- Приемлемые способы оплаты

- Что-нибудь от себя

11 лет назад
onetopru
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров