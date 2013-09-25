Системный инженер (OpenNebula)

$50
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок297 просмотров
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Очень хорошие знания и опыт работы с различным серверным «железом», непосредственно опыт и желание изучать OpenNebula и другие cloud-технологии для построения облачных сервисов и размещения высоконагруженных проектов.

Оставляйте контакты в ответе (ICQ, Skype, email) или в личку.

Компаниям, студиям и командам не беспокоить!

Цену предлагайте из расчета час/день/месяц работы (адекватно по стоимости работы «в офисе» РФ, с заоблачными амбициями желания «срубить» за час от 30–50$ учим английский и едем в US/CA/AU!)

10 лет назад
Intelea
Андрей 
49 летНовая Зеландия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов(-1)