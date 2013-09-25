Системный инженер (OpenNebula)

Здравствуйте, Требуется активный сотрудник в развивающуюся компанию. Работа на удаленке. Необходим человек с опытом администрирования и с опытом работы на интернет-магазинах Joomla, OpenCart, DLE, Wordpress. Проверять работу сервера, делать ежедневные резервные копии, работат над защитой от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень хорошие знания и опыт работы с различным серверным «железом», непосредственно опыт и желание изучать OpenNebula и другие cloud-технологии для построения облачных сервисов и размещения высоконагруженных проектов.
Оставляйте контакты в ответе (ICQ, Skype, email) или в личку.
Компаниям, студиям и командам не беспокоить!
Цену предлагайте из расчета час/день/месяц работы (адекватно по стоимости работы «в офисе» РФ, с заоблачными амбициями желания «срубить» за час от 30–50$ учим английский и едем в US/CA/AU!)
- Похожие заказы
- Системное администрирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Поднять сервер видеостриминга на Red5 Сервер должен принимать входящий поток RTMP или RTSP и открывать его для клиентовСистемное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек для удаленного администрирования сервера находящегося в ЦОД "Белтелеком". Суть работы выполнение разовых поручений в настройке сервера, а так же, возможны выезды в ЦОД для устранения неисправностей или установке нового оборудования. Оплату буду производить разово, т.е. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужео опытный человек для настройки сайта на хостинге 1Gb Сайт на Microsoft SQL Server! http://art-contract.1gb.ru/Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
написать файл в котором будет расписанно по пунктам как настроить cisco 891 параметры сети и провайдера выдам.Закрыт10 лет назад
Нужно перенести сайт с хостинга wmrs.ru (ужасный хост) на другой хост. Ну и выполнить настройку доменов (переписать DNS), все данные дам. На другом хосте необходимо подключить дополнительный основной домен к хостинг-аккаунту и залить туда сайт (Cpanel). Желательно сегодня ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Создать самоподписанный wildcard сертификат и добавить его в доверенные гуглхром, чтобы при открытии сайта хром не ругался на не доверенный сертификат.Закрыт10 лет назад
Добрый день,нужно сделать следующее.Настроить работу сервера,происходит падение httpd.После перезагрузки httpd и удаления лишних процессов часа два работает нормально потом все повторяется.происходит резкий рост количества дочерних процессов и сервер падает.Более подробно при общении.Системное администрирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо сделать правило в .htaccesses для редиректа с с https://site.com на http://site.com, причем любые другие адресса типа: с https://site.com/* НЕ должно редиректить.Закрыт10 лет назад
Требуется: 1. Помочь определиться с выбором провайдера - http://www.server4you.net , http://www.hetzner.de или https://www.digitalocean.com 2. Определиться с выбором софта (*nix, не Windows) 3. Настроить с нуля и сдать готовый к эксплуатации веб-хостинг. Чего жду: Нужна хостинг-площадка с хорошей скоростью ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад