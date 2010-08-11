Системное и сетевое администрирование

$500
Системное администрированиеЗакрыт12 заявок283 просмотра
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Ищем человека в студию, на вакансию Системное и сетевое администрирование, для того что бы устроиться к нам вы должны пройти 8 тестов, 40 вопросов в каждом тесте, всего 100баллов, ваша задача набрать не менее 86 баллов. Тесты следующих тем:

1) Администрирование Windows XP Professional

2) Семейство протоколов TCP/IP

3) Основы безопасности сетей

4) Системное администрирование FreeBSD

5) Системное администрирование Linux

6) Техническая поддержка персонального компьютера

7) Установка и настройка сети

8) Администрирование Windows Server 2003

КТО СОГЛАСЕН пишите в icq 596839352

13 лет назад
daniweb
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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