Ищем человека в студию, на вакансию Системное и сетевое администрирование, для того что бы устроиться к нам вы должны пройти 8 тестов, 40 вопросов в каждом тесте, всего 100баллов, ваша задача набрать не менее 86 баллов. Тесты следующих тем:

1) Администрирование Windows XP Professional

2) Семейство протоколов TCP/IP

3) Основы безопасности сетей

4) Системное администрирование FreeBSD

5) Системное администрирование Linux

6) Техническая поддержка персонального компьютера

7) Установка и настройка сети

8) Администрирование Windows Server 2003

КТО СОГЛАСЕН пишите в icq 596839352