На данный момент есть VDS сервер сконфигурированный на nginx + unicorn.

Но он не подгружает статичные файлы сайта и работает ужасно. Сам сайт написан

на СMS Wagtail(Django).

Необходимо исправить или сконфигурировать новый для корректной работы. Также необходимо реализовать https для сервера, ведение логов и ошибок.

Опционально посмотреть меню. Оно адаптивное, на мобильной версии не работает, не открывается. В десктоп версии всё нормально.