Сконфигурировать веб-сервер для деплоя cайта на Django(wagtail cms) и

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки256 просмотров

На данный момент есть VDS сервер сконфигурированный на nginx + unicorn.

Но он не подгружает статичные файлы сайта и работает ужасно. Сам сайт написан

на СMS Wagtail(Django).

Необходимо исправить или сконфигурировать новый для корректной работы. Также необходимо реализовать https для сервера, ведение логов и ошибок.

Опционально посмотреть меню. Оно адаптивное, на мобильной версии не работает, не открывается. В десктоп версии всё нормально.

DjangoNginx
3 года назад
guest_16632436603141
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
3 года назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
315 отзывов
3 года назад
#1
Системное администрирование