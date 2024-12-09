Ищем технического специалиста для настройки IP-Fabric. Необходим опыт работы с оборудованием CISCO и Juniper, а также знание протоколов маршрутизации, таких как OSPF и BGP. Опыт работы с VLAN, VPN, QoS и сетевыми мониторами будет плюсом. Оплата договорная, работа возможна из любой страны.
Слетели категории и подкатегории товаров
Слетели категории и подкатегории товаров в InSales, нужно все сделать. В идеале ищу администратора на постоянной основе
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