Ищем технического специалиста для настройки IP-Fabric. Необходим опыт работы с оборудованием CISCO и Juniper, а также знание протоколов маршрутизации, таких как OSPF и BGP. Опыт работы с VLAN, VPN, QoS и сетевыми мониторами будет плюсом. Оплата договорная, работа возможна из любой страны.