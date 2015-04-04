Снижение нагрузки сайта на сервер хостинга

Необходимо протестировать сайт и определить причину(ы) резкого увеличения нагрузки на сервер хостинга, а также дать рекомендации и подробную информацию, что и как было сделано, чтобы впоследствии можно было мониторить нужные показатели и не допускать подобной ситуации. Сайт создан на базе Joomla 3, хостинг - на Timeweb.

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