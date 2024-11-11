Создание VPN-сервиса в Telegram

Ищется специалист по системному администрированию для настройки Double VPN на двух серверах. Необходим опыт работы с VPN и прокси-серверами. Потребуется объяснение проблем, возникших при настройке, а также создание 5 ключей для одновременного использования. Возможна инструкция по генерации ключей. Укажите примерное время настройки после получения доступа к серверам.