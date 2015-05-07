Техническое администратирование

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок158 просмотров

Администратирование полноценного проекта с комплексом серверов различной тематики.

(полный функционал, лаунчер, сайт и т.д)

http://zettacraft.ru/

Оплата сдельная, по факту выполнения, рассматриваем другие варианты.

Требования:

>18

Опыт не менее 2-х лет

Приветствуется портфолио

10 лет назад
n2k
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров