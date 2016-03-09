Требуется настроить почту на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок164 просмотра

exim4 - почтовый сервер

почта уходит но на мэйл не приходит, не в каком виде даже в виде спама, на яндекс письма приходят.

Сообщайте цену и сроки, серев используется для своего интернет магазина, от испольнителя нужна будет консрультация.

Настройка почты
9 лет назад
AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$50
1 день
Сделал все быстро и хорошо. Предоплату не брал оплатили по результату что тоже не мало важно.
Хорошо поработали. Четкая задача, правда пришлось пойти на условия - работать через Тимвьювер, бывает что клиент этого хочет. Но если знаешь как что сделать то это, вобщем то, не проблема. Оплата сразу после выполнения, без напоминаний. Нареканий нет. Могу рекомендовать к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад